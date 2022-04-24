Kablolarını çalanı ihbar edene 20 bin TL ödül verecek - Son Dakika
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Kablolarını çalanı ihbar edene 20 bin TL ödül verecek

24.04.2022 00:57
Kablolarını çalanı ihbar edene 20 bin TL ödül verecek

Rize'nin Pazar ilçesinde Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Neşet Çakır evinin inşaatından 100 bin TL değerindeki kabloları kesip kaçan hırsızları gören ve ihbar edenlere 20 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Rize'nin Pazar ilçesinde Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Neşet Çakır evinin inşaatından 100 bin TL değerindeki kabloları kesip kaçan hırsızları gören ve ihbar edenlere 20 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Olay, Kirazlık Mahallesinde Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Neşet Çakır'a ait inşaatta meydana geldi. Çakır'ın kendi müstakil inşaatına döşenen iç tesisat kabloları gece henüz kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. Sabah inşaata gelen çalışanlar kabloların çalındığını fark ederek polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inşaatta yaptıkları inceleme sonunda kablo hırsızı veya hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.

İnşaattan çalınan kabloların 100 bin lira değerinde olduğunu söyleyen Neşet Çakır, hırsızların başına 20 bin lira para ödülü koyduğunu açıkladı. Çakır yaptığı açıklamada, "Çalışanların haber vermesi sonrası inşaata gittiğimizde kabloların kesildiğini bir kısmının da çalındığını gördük. Bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Hırsızı bulana, görene, ihbar edene 20 bin lira para ödülü vereceğim. Daha önce Arhavi'de bu hırsızlık olayı yaşanmış ve 10 bin TL ödül verileceğinin açıklanmasından sonra duyarlı vatandaşların ihbarı sonucu hırsızlar Ardeşen'de yakalanmıştı. Ben de 20 bin TL ödül koyuyorum" dedi.

Pazar TSO Başkanı Neşet Çakır, ihtiyacı olan birisinin bunu yapmasının mümkün olmadığını ve organize bir hırsızlık ile karşı karşıya olduklarını da kaydederek, "İhtiyaç sahibi biri gelip istese biz elbet yardımcı oluruz. Oluyoruz da. Ama bu verilen zarar hırsızlıktan da öte. Kablolar harap edilmiş. Sökülüp yeniden takılacak. Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyorum. Bize ya da emniyet güçlerine bilgi versinler" diye konuştu. - RİZE

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Türk Lirası, Kirazlık, Ticaret, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablolarını çalanı ihbar edene 20 bin TL ödül verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kablolarını çalanı ihbar edene 20 bin TL ödül verecek - Son Dakika
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