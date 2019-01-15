Kablosuz Ağ Modemini Cepten Kontrol Edecekler

Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi öğrencileri, evde veya iş yeri içerisinde kullanılan kablosuz internetten yayılan radyasyonu azaltmak amacıyla modemi kontrol edebilmek için proje oluşturdu.

DUYGU AVUNDUK - Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi öğrencileri, evde veya iş yeri içerisinde kullanılan kablosuz internetten yayılan radyasyonu azaltmak amacıyla modemi kontrol edebilmek için proje oluşturdu.



Merkezde hafta sonları eğitim alan öğrenciler, danışman hocalarının desteğiyle hazırladıkları proje kapsamında kullanılan internet modemini, cep telefonlarına yükledikleri sistemle açıp kapatabilecekler.



Özellikle ev içerisinde radyasyonu en aza indirgemeyi amaçlayan öğrenciler, iki aydır üzerinde çalıştıkları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.



Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve proje danışmanı Emre Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kablosuz modemlerin yaydığı radyasyonun insan sağlığı açısından zararlı olduğuna dikkati çekerek, öğrencilerinin bu zararı en aza indirmek amacıyla bir proje geliştirdiklerini söyledi.



Uzun, proje üzerinde yaklaşık iki aydır öğrencileriyle çalıştıklarını anlatarak, "Yaptığımız araştırma ve çalışmalar sonucunda cep telefonumuzdan modemi kontrol ederek, interneti kullanmadığımız zamanlarda açıp kapatabilecek bir sistem geliştirdik." dedi.



Evde internet bağlantısı için kullanılan modemlerin kablosuz olarak radyo frekans yayınlarıyla evde dolaştığını dile getiren Uzun, şunları kaydetti:



"Kablosuz internet ağı hayatımızın bir parçası fakat uyku saatlerinde ya da küçük çocukların olduğu evlerde akşam internet kullanımının bittiği saat itibarıyla modemi kalkıp kapatmıyoruz ve internet kullanmadığımız halde radyasyon sabaha kadar evin içerisinde devam ediyor. Modemin bulunduğu yere gitmeden oturduğumuz yerden telefonumuzda geliştirdiğimiz uygulamayla düğmeye bastığımız anda modem kendi kendini kapatıp açabiliyor. Böylelikle modemin ev ortamında yaydığı radyasyonları en azından uyku saatlerinde kapatabiliyoruz."



"Projeyi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz"



Uzun, projeyi önümüzdeki günlerde daha da geliştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Telefonumuzdaki uygulama, kapsama alanına çıktığı anda modemin kendi kendini kapatmasını ve evde bulunan diğer elektronik eşyaların da cep telefonundaki uygulama sayesinde açılıp, kapatılabilmesini hedefliyoruz. Böylelikle akıllı ev otomasyonları projesi yolunda ilerlemiş olacağız." diye konuştu.



Projede 8. sınıf öğrencilerinden İlvenaz Emir ise iki yıldır kodlama merkezine geldiğini belirterek, arkadaşı Zeynep Bayraktar ve danışman hocalarıyla yaptıkları proje sayesinde modemden yayılan radyasyonu en aza indirdiklerini söyledi.



Emir, uygulamayı evinde kullanmaya başladığını ifade ederek, "Modem evde bazen zor yerlerde olabiliyor. O nedenle bu uygulama çok faydalı, daha da geliştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı

Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi

Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı

Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi