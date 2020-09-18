Kablosuz kulaklık çalarken güvenlik kamerasınca görüntülendi, polise yakalandı - Son Dakika

DÜZCE'de, cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan iş yerinden kablosuz kulaklık çaldığı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan Ö.D., tutuklandı.

Hırsızlık olayı, Düzce Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan cep telefonu satış mağazasında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mağazaya müşteri gibi giren şüpheli, uzun süre cep telefonu aksesuarlarını inceledi. Bu sırada bir kulaklığı alıp, cebine koydu. Daha sonra su sebilinden su içip, iş yerinden ayrıldı.Mağaza çalışanları, mesai bitiminde yaptıkları sayımda, kulaklığın çalındığını fark etti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen şüphelinin Ö.D. olduğunu belirledi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan Ö.D., sevk edildiği adliyede, tutuklandı.