- Kabloyla camdan çıkmaya çalışırken kaldırıma düştü

Camdan çıkarken düşen adam sürünerek kamyonun altına saklandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre psikolojik sorunları olan şahıs, evinin camından bağladığı kabloyla aşağı inmeye çalışırken kablonun kopması sonucu düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan M.D., evde bulduğu kablo ile 1. kattan aşağı inmeye çalıştı. Kablonun kopması sonucu kaldırıma düşüp yaralanan adam, sürünerek park halindeki bir kamyonun altına girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bacağı kırılan M.D.'yi kamyonun altından çıkardı. Yaralı adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.