Kabloyla camdan çıkmaya çalışırken kaldırıma düştü - Son Dakika
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Kabloyla camdan çıkmaya çalışırken kaldırıma düştü

10.10.2022 23:57

- Kabloyla camdan çıkmaya çalışırken kaldırıma düştü Camdan çıkarken düşen adam sürünerek kamyonun altına saklandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre psikolojik sorunları olan şahıs, evinin camından bağladığı kabloyla aşağı inmeye çalışırken kablonun kopması sonucu düşerek yaralandı.

- Kabloyla camdan çıkmaya çalışırken kaldırıma düştü

Camdan çıkarken düşen adam sürünerek kamyonun altına saklandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre psikolojik sorunları olan şahıs, evinin camından bağladığı kabloyla aşağı inmeye çalışırken kablonun kopması sonucu düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan M.D., evde bulduğu kablo ile 1. kattan aşağı inmeye çalıştı. Kablonun kopması sonucu kaldırıma düşüp yaralanan adam, sürünerek park halindeki bir kamyonun altına girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bacağı kırılan M.D.'yi kamyonun altından çıkardı. Yaralı adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Başkanlardan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti Başkanlardan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti
Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kabloyla camdan çıkmaya çalışırken kaldırıma düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kabloyla camdan çıkmaya çalışırken kaldırıma düştü - Son Dakika
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