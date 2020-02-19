Kabloyu keserken canından oluyordu - Son Dakika
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Kabloyu keserken canından oluyordu

7 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi, iki direk arasında sarkan telefon kablosunu kesmeye çalışırken düşerek yaralandı.

Kabloyu keserken canından oluyordu, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi, iki direk arasında sarkan telefon kablosunu kesmeye çalışırken düşerek yaralandı.


Olay, Mustafakemalpaşa ilçesindeki Yalıntaş Mahallesi gölet yolu üzerinde gerçekleşti. İki direk arasında sarkan telefon kablosundan rahatsız olan Celal Bilgin, kendi imkanlarıyla kabloyu kesmeye çalıştı. Telefon direğine merdiven ile çıkan Celal Bilgin, kabloyu kesti. Fakat kabloyu kestikten sonra direğin boşa çıkmasıyla birlikte öne doğru hamle yapması, Bilgin'in dengesini kaybetmesine neden oldu. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen Bilgin yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İki ayağının üzerine düştüğü öğrenilen Bilgin'in şiddetli düşme nedeniyle ayaklarında ve özellikle ayak tabanlarında ciddi bir şişme oluştu. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin'in tedavisi sürüyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Yalıntaş, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:09 Kaynak: İHA
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