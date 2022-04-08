Kabo Verde açıklarında 5,6 ton uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
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Kabo Verde açıklarında 5,6 ton uyuşturucu yakalandı

08.04.2022 00:50
Kabo Verde açıklarında 5,6 ton uyuşturucu yakalandı

Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde'de bir balıkçı gemisinde 5,6 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde'de bir balıkçı gemisinde 5,6 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Emniyet Genel Müdürü Ricardo Gonçalves, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Nisan'da açık denizde uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı şüphesiyle ABD polisiyle açık denizde operasyon düzenlendiğini söyledi.

Gonçalves, operasyonda Brezilya'dan gelen bir balıkçı gemisinde 5,6 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini ve teknedeki 5 Brezilya ve 2 Karadağ vatandaşının yakalandığını kaydetti.

Kabo Verde'de 2019'da da Panama bayraklı bir gemide 9,5 ton uyuşturucu yakalanmıştı.

Güney Amerika'dan Fas'ın kuzeyindeki Tangier limanına doğru giden gemi, mürettebattan bir kişinin ölmesi üzerine yasal gereklilik nedeniyle Kabo Verde'de durmak zorunda kalmıştı.

Gemide, ada tarihindeki en yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilmiş, uyuşturucunun imha edilmesi 4 saatten fazla sürmüştü.

Uyuşturucu ticaretinde kilit konumda

Yeşil Burun Adaları olarak da bilinen Kabo Verde, Senegal ve Moritanya açıklarında yer alıyor.

Yaklaşık 550 bin nüfusa sahip bu küçük ada ülkesi, Latin Amerika'daki uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında kilit rol oynuyor.

Uyuşturucu tacirleri için coğrafi konumu ve kanunlardaki boşluklar nedeniyle oldukça uygun bir güzergah olan Kabo Verde, yine Atlantik okyanusu kıyısındaki Gine Bissau ile "narco state (uyuşturucu devleti)" olarak da anılıyor.

Güney Amerika'dan direkt Kabo Verde ya da aralarında Gine Bissau'nun da olduğu komşu ülkelere yollanan uyuşturucu, burada parçalara bölünerek ABD ve Avrupa'ya gönderiliyor.

Uyuşturucu tacirleri, bu güzergah sayesinde Güney Amerika'dan Avrupa ve ABD'ye doğrudan yollanan kargolara uygulanan sıkı incelemeden kaçmayı başarıyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Güney Amerika, Batı Afrika, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kabo Verde açıklarında 5,6 ton uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
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