Kabo Verde'de sığınmacıları taşıyan tekne battı: 80 kişi kayıp - Son Dakika

Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu en az 80 kişi kayboldu.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, 65'i Senegalli toplam 150 kişiyi taşıyan tekne, motor arızası nedeniyle Kabo Verde açıklarında battı.

Olayda 70 kişi kurtarılırken, 80 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Geçen hafta da kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışırken denizde hayatını kaybeden sığınmacılar anısına Senegal'de sanal yas ilan edilmişti.

Twitter kullanıcıları, "Senegalendeuil (Senegal yasta), #WhatshappeninginSenegal (Senegal'de neler oluyor)" ve "DeuilNationalSN (Ulusal yas SN) etiketleriyle, son haftalarda balıkçı tekneleriyle Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden Senegallileri anmıştı.

Sadece eylülde 663 Senegalli ayrıldı

Son dönemde Avrupa'ya gitmeye çalışırken açık denizde boğulan Senegallilerin sayısının 480 olduğunun belirlenmesi üzerine ülkede artan işsizlik rakamları üzerinden ciddi tartışmalar başlamıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na geçen yıl 2 bin 557 sığınmacının giriş yaptığına, bu yıl ise sayının yüzde 665 artarak 11 bine ulaştığına dikkati çekmişti.

IOM, sadece eylül ayında 663 Senegallinin 14 tekneyle Kanarya Adaları'na gitmek üzere ülkelerini terk ettiğini kaydetmişti.

"Ya İspanya ya ölüm"

Senegal'de işsiz gençler, daha iyi yaşam umuduyla kıyı kentlerinden kaçak yollarla Kanarya Adaları'na geçmeye çalışıyor.

Bu kentlerin başında gelen Saint-Louis'den Kanarya Adaları'na ulaşabilmek için Atlantik Okyanusu'nda yaklaşık 1400 kilometre yol katetmek gerekiyor.

Özellikle kırsal bölgelerde iş bulamayan gençlerin durumunu, yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi özetliyor.

Göç krizi tartışmalarında sıkça atıfta bulunulan bu ifade, işsiz gençler arasında sıkça kullanılıyor.