Kabo Verde'de uyuşturucu kaçırmakla suçlanan Rus denizcilerin yargılaması başladı - Son Dakika

Atlantik Okyanusunun Afrika kıyılarında yer alan Kabo Verde Cumhuriyeti'nde geçen yıl ele geçirilen 9,5 ton uyuşturucuyla ilgili 10 Rus denizcinin yargılanmasına başlandığı bildirildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, "Eser" adlı Panama bayraklı gemide ele geçirilen 9,5 ton uyuşturucuyla ilgili tutuklanan 10 kişilik mürettebat başkent Praia'daki Adalet Mahkemesinde ifade verdi.

Rus gemiciler, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

Güney Amerika'dan Fas'ın kuzeyindeki Tangier limanına doğru giden gemi, Şubat 2019'da mürettabattan bir kişinin ölmesi üzerine yasal gereklilik nedeniyle Kabo Verde'de durmak zorunda kalmıştı.

Gemide, ada tarihindeki en yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilmişti.

Uyuşturucuların yakılarak imha edilmesi 4 saatten fazla sürmüştü.

Yeşil Burun Adaları olarak da bilinen Kabo Verde Cumhuriyeti, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu götüren kaçakçıların Batı Afrika'daki önemli geçit noktalarından birini oluştuyor.