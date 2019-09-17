Son Dakika Haberleri: Kaboder Sağlık Dünyası Derneği vatandaşları organ bağışına davet etti
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Kaboder Sağlık Dünyası Derneği vatandaşları organ bağışına davet etti

1 saat önce

Kaboder Sağlık Dünyası Derneği vatandaşları organ bağışına davet etti Kaboder Sağlık Dünyası Derneği İl Başkanı Hanifi Çöplü, geçen yıla oranla organ bağışı oranlarının önemli derece düştüğüne dikkat çekerek, nakil merkezinde eksikliklerin giderilmesini ve insanların organ bağışına daha...

Kaboder Sağlık Dünyası Derneği vatandaşları organ bağışına davet etti

Kaboder Sağlık Dünyası Derneği İl Başkanı Hanifi Çöplü, geçen yıla oranla organ bağışı oranlarının önemli derece düştüğüne dikkat çekerek, nakil merkezinde eksikliklerin giderilmesini ve insanların organ bağışına daha fazla duyarlılık göstermesini istedi


KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta organ bağışında geçtiğimiz yıla oranla bu yıl ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Kaboder Sağlık Dünyası Derneği İl Başkanı Hanifi Çöplü, il genelinde binin üzerinde kişinin organ beklediğine dikkat çekerek, vatandaşların organ bağışına daha fazla hassasiyet göstermesini istedi.

Geçtiğimiz yıl 29 kişinin nakil olduğunu, bu yıl ise şu ana kadar 9 kişinin nakil olabildiğini kaydeden Çöplü, "2019 yılından bugüne çeşitli tarihler arasında böbrek nakilleri devam ediyordu. 200 böbrek hastamıza nakil yapıldı. Şu an KSÜ'de canlı nakillerimiz devam ediyor ama kadavra nakillerimizde bir duraksama oldu. Geçen yıl canlı ve kadavra nakillerimiz 29'du, bu yıl sayımız çok düşük 10 civarı. Bu anlamda ilgili birimlerin organ nakli bölümlerine destek vermelerini istiyoruz. Çünkü şehrimizde organ nail merkezine 600 hasta kayıtlı ama şehrimizde bini aşkın diyaliz hastası var. Bunlar çeşitli bölgelerde kadavra bağışı için kayıtlılar. Burada kayıtlı olan 600 bağış bekleyen hastalarımızın yaşama tutunmaları için kadavra nakilin şehrimizde olması lazım. Bu anlamda sicil toplum örgütleri başta olmak üzere diğer kurumlarımız bu birimleri ayağa kaldırmaları gerekiyor. Çünkü burada 600 insan hayata tutunmak için bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda güzel nakiller olmuştu. Elimizde çok iyi hocalarımız var. Nakil merkezinin istenen düzeye gelmesini ve toplumumuzun organ bağışına duyarlılık gösterip, nakil merkezimizin daha iyi hale gelmesini bekliyoruz" dedi.

KSÜ Organ Bağış Merkezi'nden alınan verilere göre, bu yılın ilk 3 ayında kadavradan 6, canlıdan 3 bağış yapıldı.

Kaboder Sağlık Dünyası Derneği vatandaşları organ bağışına davet etti

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
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