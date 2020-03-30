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Kaboğlu: Yargı reformu adil yargılanma çerçevesinde olmalı
52 dakika önce
CHP, on binlerce hükümlünün cezaevlerinden tahliyesini öngören infaz paketine yönelik önerilerini kısa süre önce AK Parti’ye yazılı olarak iletti. Anayasa hukuku profesörü ve CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu, euronews Türkçe’ye açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), on binlerce hükümlünün cezaevlerinden tahliyesini öngören infaz paketine yönelik önerilerini kısa süre önce AK Parti'ye yazılı olarak iletti. Taraflar geçtiğimiz hafta da Meclis bünyesinde bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.
CHP, kendisine taslağı iletilen pakete destek vermek için, "darbeye ve hükümeti devirmeye teşebbüs, örgüt kurmak ve yönetmek" suçları hariç devlete karşı işlenen suçlarda da ceza indirimi yapılması gerektiğini savunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:14
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