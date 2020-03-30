Kaboğlu: Yargı reformu adil yargılanma çerçevesinde olmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), on binlerce hükümlünün cezaevlerinden tahliyesini öngören infaz paketine yönelik önerilerini kısa süre önce AK Parti'ye yazılı olarak iletti. Taraflar geçtiğimiz hafta da Meclis bünyesinde bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.



CHP, kendisine taslağı iletilen pakete destek vermek için, "darbeye ve hükümeti devirmeye teşebbüs, örgüt kurmak ve yönetmek" suçları hariç devlete karşı işlenen suçlarda da ceza indirimi yapılması gerektiğini savunuyor.