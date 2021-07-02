Kabotaj Bayramı Aliağa'da Kutlandı - Son Dakika

Türkiye'deki liman kullanımının ve Türk karasularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasını sağlayan Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için Aliağa'da tören düzenlendi.

SU GÖSTERİLERİ PROGRAMA RENK KATTI

Kutlamalar, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak'ın Atatürk anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören esnasında balıkçı tekneleri deniz şehitleri anısına siren çalarken römorkörler tarafından yapılan su gösterileri programa renk kattı.

DENİZ ŞEHİTLERİ ANISINA SUYA ÇELENK BIRAKILDI

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri 'Atılgan-32' isimli pilot katamaran bot ile denize açıldı. Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Yılmaz ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar beraberindeki heyet ile birlikte deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kutlama etkinlikleri, Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Aliağa Liman Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program ile son buldu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama programına; Menemen Kaymakamı Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Özgür Acar, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.