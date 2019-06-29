Kabotaj Bayramı'nda gemiler halkın ziyaretine açılacak
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, 23 limanda 26 geminin 1 Temmuz'da vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:31 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı
kutlamaları kapsamında, 23 limanda 26 geminin 1 Temmuz'da vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirildi.
MSB'nin Twitter
hesabından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.
"Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, 23 limanda 26 gemimiz 1 Temmuz 2019 tarihinde halkımızın ziyaretine açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir." ifadelerine yer verilen paylaşımda, ziyarete açılacak limanların isimlerinin bulunduğu görsel de kullanıldı.
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