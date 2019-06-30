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Kabotaj Bayramı Tekirdağ'da coşkuyla kutlandı

1 saat önce

Kabotaj Bayramı Tekirdağ'da coşkuyla kutlandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanarak denize çelenk bırakıldı.

Kabotaj Bayramı Tekirdağ'da coşkuyla kutlandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanarak denize çelenk bırakıldı.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93'üncü yıl kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında ilk olarak sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara deniz turu yapıldı. Çocukları ve aileleriyle birlikte deniz turuna katılan vatandaşlar deniz turu keyfi yaşadı. Deniz turunun ardından Tekirdağ'da uzun yıllardan beri kapalı olan limanda, bu güne özel açılarak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı programı düzenledi. Programda denize çelenk bırakılarak yüzme yarışları düzenlendi.
Programda kapsamında bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehrimiz 166 kilometre Marmara Denizine, 2 buçuk kilometrede Karadeniz'e komşuyuz. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu Kabulünün yıl dönümü. Yüz yıllar önce çeşitli nedenlerle sömürgeci ülkelere tanınan imtiyazlar, Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik bağımsızlığı kaybetmesine gücünü yitirmesine neden olmuştu. 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşmasıyla da tanınan kapitülasyonlar tamamen kaldırılmış ve 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin milli imkanlarla kalkınması sağlanması amacıyla Kabotaj Kanunu uygulanmaya başlanmıştır" dedi.
Konuşmaların ardından yüzme yarışında dereceye girenlere ödül verildi.
Kabotaj Bayramı Tekirdağ'da coşkuyla kutlandı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:43 Kaynak: İHA
Denizcilik, Tekirdağ, Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Genel
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