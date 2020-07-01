Kabotaj Bayramının 94. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Kabotaj Bayramının 94. yıl dönümü kutlandı

İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 94. yıl dönümü nedeniyle deniz şehitleri anısına körfeze çelenk bırakma töreni yapıldı.

İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 94. yıl dönümü nedeniyle deniz şehitleri anısına körfeze çelenk bırakma töreni yapıldı.

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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 94. yıl dönümü dolayısıyla İzmir Liman Başkanlığınca, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Korona virüsü önlemleri çerçevesinde, sınırlı katılım ve sade bir törenle yapılan kutlamalarda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da İzmir Körfezi'ne deniz şehitlerinin anısına Pasaport İskelesi'ndeki Zübeyde Hanım Müze ve Eğitim Gemisinden çelenk bırakıldı. Törene İZDENİZ'e ait yolcu vapurları ile Kıyı Emniyeti ve deniz polisi tekneleri de siren çalarak eşlik etti.

Törene ayrıca; İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Deniz Bölge Komutanı Dz. P. Albay Mustafa Karabalık, Kıyı Emniyeti İzmir Müdürü Pelin Devrim, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tutan, İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu, Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk ve İzmir Liman Başkanı Erdoğan Bayram katıldı.

KABOTAJ BAYRAMI HAKKINDA

Ülkemizde 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş olan Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu kanun, "Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır" hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtiyor. Bu nedenle her yıl 1 Temmuz günü "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlanıyor.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kabotaj Bayramının 94. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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