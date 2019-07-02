Son Dakika Haberleri: Kabristanda koyun otlatılmasına tepki
Son Dakika Güncel Haber

Kabristanda koyun otlatılmasına tepki

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kabristana yakınlarını ziyaret giden vatandaşlar, koyun sürüsünün mezarlıkta otlatıldığını görünce duruma tepki gösterdi.

Kabristanda koyun otlatılmasına tepki, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kabristana yakınlarını ziyaret giden vatandaşlar, koyun sürüsünün mezarlıkta otlatıldığını görünce duruma tepki gösterdi.

Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tokdemir Mezarlığı'nda koyun otlatılması vatandaşların tepkisine yol açtı. Bu davranışın kabirlere saygısızlık olduğunu belirten vatandaşlar, koyun sürüsünün mezarlıkta bulunan ağaç ve çiçeklere de zarar verdiğini iddia etti.

İsminin verilmesini istemeyen bir vatandaş, "Ben haftada bir babamın kabrine gelir ve ziyaret ederim, herkes gibi kabrin başında bir ağaç diktim, birçok vatandaş da çiçek dikiyor ama maalesef bugün geldiğimizde tüm mezarlık arasında yayılan koyun sürüsü tarafından ağaç ve çiçeklere zarar verildiğini gördük. Bu kadar duyarsızlık ve ölmüşlere saygısızlık kabul edilemez. Yetkililerden bir an önce buna çözüm bulmalarını ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için tedbir almaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:28 Kaynak: İHA
Bağlar Mahallesi, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:15:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabristanda koyun otlatılmasına tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]