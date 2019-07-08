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Kabristanlar mercek altına alındı

1 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak ile birlikte kabristanları ziyaret ederek, bakım ve temizlik çalışmaları için...

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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak ile birlikte kabristanları ziyaret ederek, bakım ve temizlik çalışmaları için program belirledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, MASKİ Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak ve Başkan Yardımcısı Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ile birlikte kabristanları ziyaret etti. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Akın, yapılacak olan yeni çalışmalar için de Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak ile birlikte program yaptı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kabristanlarda devam eden çalışmaları yerinde incelemek istedik. Aynı zamanda yapılması gereken çevre temizlik ve bakım çalışmaları için de MASKİ Ekiplerimizle koordineli bir şekilde yeni bir program hazırladık. Bu çerçevede MASKİ ve Turgutlu Belediyesi ile birlikte hem kırsal mahallelerimizde bulunan kabristanlarda hem de ilçe merkezinde bulunan mezarlıkta gereken çalışmaları birlikte hayata geçirecektir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hakan Ulak ise şunları söyledi: "MASKİ Ekipleri tarafından kabristanlarda bakım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde başkanımız Çetin Akın ile birlikte kabristanları ziyaret ederek yapılması gereken işler için yeni bir program hazırladık. MASKİ ve Turgutlu Belediyesi ekipleri koordineli çalışarak gereken çalışmaları yapıp kabristanları bayram öncesi hazır hale getirecek." - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:05 Kaynak: İHA
Çetin Akın, Turgutlu, Güncel
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