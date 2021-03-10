Kemer Belediyesi'nden kaplumbağaya yardım - Son Dakika

Kemer'in Çamyuva Mahallesi'nde kabuğu kırık halde bulunan kaplumbağa, Kemer Belediyesi tarafından tedavi ettiriliyor.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın kabuğu kırık halde bulduğu kaplumbağayla ilgili Belediyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, yaralı kaplumbağayı barınağa götürdü.

Burada, veteriner hekim Fevzi Uzun tarafından tedaviye alınan kaplumbağa, dezenfekte edilip, kırılan kabukları yerine oturtuldu.

Yaralı kaplumbağa, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.