'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir' - Son Dakika

'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir'

18.12.2020 11:59
'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir', System.String[]

İZMİR'de çok tüketilen kabuklu deniz mahsullerindeki gizli tehlikeye karşı Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan, uyarılarda bulundu.

İZMİR'de çok tüketilen kabuklu deniz mahsullerindeki gizli tehlikeye karşı Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan, uyarılarda bulundu. Zünbülcan, "Kabuklu deniz mahsullerini tüketirken dikkatli olmalıyız. Başta midye olmak üzere kabuklu deniz canlıları, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller içeriyor. Aşırı tüketimde kansere neden olabiliyor".

Beslenme uzmanı Deniz Zünbülcan, kabuklu deniz mahsullerini sıklıkla tüketen kişilere uyarılarda bulunup, özellikle bu mahsullerden en çok tüketilen midyenin kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller içerdiği için kansere sebep olabileceğini, hamilelerin tüketmesi halinde ise bebeğe zarar verebileceğini söyledi. Kabuklu deniz mahsullerinin ağır metaller içerdiğini hatırlatan Zünbülcan, İzmir'de çok tüketilen midyedeki gizli tehlikeye karşı uyarılarda bulundu: Zümbülcan, "İzmir'de midye sokak lezzetlerinin başında geliyor. Tüketimi çok fazla. Ancak midye başta olmak üzere kabuklu deniz canlıları, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller içeriyor. Sağlık açısından zararları mevcut. Kişi bu canlıları tükettiğinde, ağır metalleri de tüketmiş oluyor ve düzenli olarak bu mahsuller ile beslenildiğinde vücuda zarar veriyor. Sinir sistemini zayıflatıyor, bağışıklık sistemini düşürüyor, kansere neden oluyor. Öte yandan midyeyi hamilelerin özellikle tüketmemesi gerekiyor. Hem annenin hem de bebeğin zehirlenmesine yol açar. Ayrıca, bu ağır metallerin etkileri bebeğe geçerek otizm başta olmak üzere zihinsel problemlere bile neden olabilir" dedi. Beslenme alışkanlığını değiştirmek gerektiğini söyleyen Zünbülcan, "Midye balık yerine geçmez. Kişi midyeyi seyrek aralıklarla ve bir seferde 3-4 taneyi geçmemek koşuluyla bekletmeden tüketmeli. Her yerden midye almamalı. Özellikle güvenilen markaların sertifikaları bulunan midyeleri tercih edilmeli" dedi.

'İZMİR'İN YÜZDE 95'İ TÜKETİYOR'Türkiye'de bir midye dükkanı zincirinin İzmir şube işletmeciliğini yapan Veli Kaçar, midyenin eskiye göre daha hijyenik koşullarda yetiştiğini belirterek şunları söyledi: "Bir deniz canlısı olan midye, doğal ortamından toplanıp çiftliklerde yetiştiriliyor. Ancak ülkemizde midye çiftlikleri de yok. İhracat kayıt belgeli, sağlıklı ve kaliteli hijyenik ortamlarda üretilmiş midyeler artık tezgahlarda yer alıyor. Bu midyeleri, kendi hijyenik ortamımızda, mutfağımızda üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin diğer illerinde nüfusun yüzde 50'si İzmir'de yüzde 95'i midye tüketiyor" dedi.

Deniz mahsullerini sıklıkla tükettiğini ifade eden Büşra Portakalcı'da, "2 haftada bir deniz mahsulleri tüketiyorum. Midyeyi de tüketiyorum" dedi. Ünal Berşan Aydemir de, "Ayda en az 1-2 defa midye yiyorum. Midyeye karşı bir bağımlılığım oluştu" dedi. Ukrayna'da yaşayan Akın Aydemir ise, "Türkiye'ye ne zaman gelsem ilk işim midye yemek oluyor" diye konuşuyor . Ethem Koy, midyenin sağlık sorunlarına yol açtığını bilidiği için tüketmediğini vurgularken, "Eskiden kabuklu deniz canlılarını tüketiyordum. Yapılan yerlerin, sağlıklı ve temiz olduğunu düşünmüyorum. Genellikle merdiven altında üretim yapılıyor. Midyenin içerisinde her türlü mikrop var" derken, Melisa Özel de, deniz mahsullerini sevmediğini buna karşılık sadece ayda bir midye tükettiğini kaydetti


'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir'
'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir'
'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir'
'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir'
'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir'
'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir'
'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir'
'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir'
'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir'
'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir'
'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir'

Türkiye, Arsenik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu "Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun? Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Temizlik işçisi yolda bulduğu 270 bin dolarlık çeki polise teslim etti Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor
Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar         
11:43
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi         
11:16
Meclis'e damga vuran Meclis'e damga vuran "Kabak tatlısı" tartışması! İlginç diyalog tutanaklara geçti         
10:50
Hem eski eşini hem çocuklarını döven şahıstan akılalmaz tehdit: Polisi ararsan cenazen çıkar Hem eski eşini hem çocuklarını döven şahıstan akılalmaz tehdit: Polisi ararsan cenazen çıkar         
10:30
Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı         
10:07
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil         
09:20
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor         
08:33
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 12:09:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kabuklu deniz mahsulleri aşırı tüketilirse kansere sebep olabilir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei