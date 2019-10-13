Son Dakika Haberleri: Kaburgası kırılan Emre en az 1 ay yok!
Son Dakika Spor Kaburgası kırılan Emre en az 1 ay yok!

Kaburgası kırılan Emre en az 1 ay yok!

1 saat önce

Fransa karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavisine A Milli Takım kampında devam edecek.

Kaburgası kırılan Emre en az 1 ay yok!, System.String[]

Fransa karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavisine A Milli Takım kampında devam edecek.


1 ila 2 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Emre, Fenerbahçe'nin Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında kesin olarak oynamayacak.


Bu arada Arnavutluk maçında sakatlanan futbolculardan Mahmut'un sağ ayak bileğinde, Kaan'ın ise patella tendonunda sorun olduğu açıklandı. İki oyuncunun Fransa karşısında büyük olasılıkla forma giymeleri bekleniyor.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli maçta kaburgası kırılan Emre Belözoğlu, en az 1 ay yok
İbrahim Çolak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu St. Pauli'nin tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den transfer teklifi İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 09:42:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaburgası kırılan Emre en az 1 ay yok!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]