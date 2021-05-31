Dün akşam merkeze bağlı Engindere Mahallesi mevkisinde Osman K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde; Muammer Uzun'un elinde taşıdığı poşetle yolun karşına geçmek için yürüdüğü sırada, orta şeritte son anda fark edip koşmaya çalıştığı, ancak otomobilin hızla kendisine çarptığı yer aldı.
Muammer Uzun'un taksicilik yaptığı İstanbul'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralandığı, 5 yıldır ise kaburgasına girip, hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşadığı ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kaburgasında mermi ile yaşıyordu! Otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi, yaşamını yitirdi - Son Dakika