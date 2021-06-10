Kabus 1 gün arayla yeniden kirli yüzünü gösterdi

Tekirdağ kıyılarından temizlenen kirli kabus salya, denizin yüzeyinde yeniden kendini gösterdi.

Tekirdağ kıyılarından temizlenen kirli kabus salya, denizin yüzeyinde yeniden kendini gösterdi. Ekiplerce kısa sürede bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizini kaplayan salyaları temizleme çalışması başlatıldı. Temizleme çalışmalarının olduğu Tekirdağ'da salyalar büyük oranda temizlenirken, Bugün akşam saatlerinde kirli salya Süleymanpaşa İlçesi kıyılarında yeniden yüzünü gösterdi. Bölgeye kısa sürede salya temizleme teknesi ve bariyeri gönderilmesi üzerine alanda temizleme çalışmaları başlatıldı. (Halil Dağ/İHA)

Tekirdağ, Marmara, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Kabus 1 gün arayla yeniden kirli yüzünü gösterdi - Son Dakika

Son Dakika

Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı

Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu

MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu

Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti

Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı

"Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı

Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti