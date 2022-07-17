Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı

Kepsut'un kırsal Karagöz Mahallesi civarındaki ormanda, bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevlere Kepsut Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye çevre il ve ilçelerden gelen destekle 7 söndürme helikopteri sevk edildi.

ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 16.15 itibariyle yangına 6 helikopter, 5 uçak olmak üzere 11 hava unsuruyla müdahale gerçekleşmektedir. Karadan ise 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve iş makineleriyle söndürme çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki dakikalar içerisinde çevre illerden talep edilen ilave hava ve kara söndürme unsurları yangın mahaşline ulaşmış olacaktır. Söndürme çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve Jandarma birimlerimizin yoğun gayretiyle sürdürülmektedir. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır." denildi.