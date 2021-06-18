Uzun zamandır Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Hadise'nin, Kaan Yıldırım'la yaşadığı büyük aşk sona erdi ama dedikoduların ardı arkası kesilmedi. Kimileri Hadise'nin yeni şarkısının reklamını yapmak için bu yola başvurduğunu söylese de bu ayrılıkta Yıldırım'ın ailesinin de baskı yaptığı konuşulmuştu.

Önceki gün ise Beyaz Magazin'de yer alan iddiaya göre bu ilişkinin bitmesinin perde arkasında Ebru Gündeş vardı. İddialara göre Kaan Yıldırım çıkan haberlerin detayları öğrenmek için Ebru Gündeş'i aradı. Gündeş'in tüm detayları Kaan Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, Hadise ile olan birlikteliğini noktaladı. (Takvim)