Kabzımal ve satıcılardan Çin kestanesine 'veto' - Son Dakika

Adana'da kabzımallar ve satıcılar kalitesiz olduğu ve vatandaşın yemesini hak etmedikleri için Çin kestanesinin Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ne girişini engelledi. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Başkanı Ali Batman, "Biz elimizden geldiği kadar Çin malını hale sokmuyoruz ve sokmayacağız. Bizim Türkiye'de yetişen kestaneler her tarafa yeter. Çin'den gelmesine gerek yok" dedi.

Adana'da, soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu. Çiği 15 liradan satılan kestane, pişmiş olarak 60 liradan satılıyor. Hal böyle olunca da son yıllarda vatandaşlar ve bazı satıcılar fiyatı ucuz olan Çin kestanesine yöneldi. Geçen yıla kadar Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde satılan Çin kestanesi, kalitesiz olduğu gerekçesiyle kabzımal ve satıcılar tarafından 'veto' edildi. Bu yıl Çin kestanesinin hale girişi engellendiği halde dışarıda korsan olarak satılmaya devam ediyor.

Görünüş olarak Türk kestanesinden zor ancak tat olarak çok rahat ayırt edilen kestane için ise şimdi sokak satıcıları ve kabzımallar yetkililerden satışının tamamen engellenmesini istedi. Satıcı ve kabzımallar gerekçe olarak ise Türkiye'de yetişen ortalama yıllık 63 bin ton kestanenin tüm ülkeye yetebileceğini söyledi.

Çin kestanesinin dışarıda korsan satıcılar tarafından satıldığını bununda çiftçiye zarar verdiğini belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Başkanı Ali Batman, "Biz elimizden geldiği kadar Çin malını hale sokmuyoruz ve sokmayacağız. Çin kestanesi genelde Mersin ve korsan satıcılarda satılıyor. Devlete bir kuruş vergi vermeden dağıtanlar satışını yapıyor. Çin malı kestane olarak satmıyor satarken de Türk malı olarak satıyor. Bu da bizim Türk üreticisine zarar vermektedir. Bizim Türkiye'de yetişen kestaneler her tarafa yeter. Çin'den gelmesine gerek yok" diye konuştu.

"ÇİN KESTANESİNDEN SU AKAR"

Çin ve Türk kestanesini vatandaşların zor ayırt edebileceğini söyleyen Batman, "Kestaneye düşkün insanlar onu tadından ayırt edebilir. Görüşünde çok iyi dikkat edilirse farklılık olduğunu anlarsınız. Çin kestanesinden su akar. Fiyatı da aynı Türk kestanesi gibi satıyorlar. Yerli kestane 10-15 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

Batman, korsan satışların kayıt dışı ekonomiye zararı olduğunu sözlerine ekledi.

Adana Sokak Satıcıları Derneği Başkanı Hasan Saylan ise, "Elimizden geldiğince kendi esnaflarımızda Çin kestanesi satışı yaptırmıyoruz. Memleketimizde yetişen ürünleri satacağız. Böylelikle halka güvenilir ürün satmış olacağız. Çin kestanesine karşıyız. Bize ne düşüyorsa yapmak zorundayız" dedi.

Uzun yıllardır sokakta kestane satan Velit Bekdaş'da, "Çin kestanesinin bir tanesi bile yenmiyor. İkinci zarı soyulmuyor. Ekonomiye de olumsuz katkısı var. Bizim Türk malı kestanemiz bir numara. Çin malı kestane satanlar yüzünden halk da esnafa güvenmiyor" şeklinde konuştu.

Tüketici Serhat Özdemir ise, "Ben Çin kestanesini de tatmıştım.Türk kestanesinin tadı gayet güzel. Yerli malımız varken neden başka kestane yiyelim" diye konuştu.

Çin kestanesi satan esnaf da, "Kilosunu genelde 20 liradan satıyordum ama şu anda 18 liraya indirdim. Soğuk havalarda daha fazla kestane satıyoruz. Vatandaşın alımı da gayet güzel" ifadelerini kullandı.

(İHA)