'Kaç Kez' İle Dinleyicisinin Karşısında!
2 dakika önce
Uzun yıllardır müzik ile iç içe olan ve müzikle ilgili bir çok çalışmada yer alan güçlü yorumcu İrem Derlen, kendisi gibi başarılı müzisyen Gürkan Kömürcü ile düet yaptı.
Uzun süren klip ve şarkı hazırlığının ardındandinleyici ile buluşan ''Kaç Kez '' Kınay Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.
Sahnede 12 farklı dilde şarkı söyleyen ve kurucusu olduğu orkestrası "Grup Tria" ile Jazz, Latin, Opera/Napoliten, Greek, Türkçe ve Yabancı Pop, 70'ler – 80'ler ve Disco tarzı ağırlıklı programlar yapmakta olan Derlen sanata oldukça önem veriyor.
Sanatçı, Gürkan Kömürcü ile birlikte üretip yorumladıkları 'Kaç Kez' düetine klip çekerek dinleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Sözü İrem Derlen'e, müziği Gürkan Kömürcü'ye ait olan şarkının klibi de sözlerindeolduğu gibiduygu dolu sahneler içeriyor. Eşsiz yorumu ile dinleyicisini kendine bağlayan Derlen, klibiyle de aynı etkiyi yaratacağına inanıyor.
Kınay Production etiketiyle yayına giren klip Netd' de hızlı bir şekilde izlenmeye devam ediyor!
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:22 Kaynak: Bültenler
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