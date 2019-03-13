'Kaç Kez' İle Dinleyicisinin Karşısında!

Uzun süren klip ve şarkı hazırlığının ardındandinleyici ile buluşan ''Kaç Kez '' Kınay Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Sahnede 12 farklı dilde şarkı söyleyen ve kurucusu olduğu orkestrası "Grup Tria" ile Jazz, Latin, Opera/Napoliten, Greek, Türkçe ve Yabancı Pop, 70'ler – 80'ler ve Disco tarzı ağırlıklı programlar yapmakta olan Derlen sanata oldukça önem veriyor.

Sanatçı, Gürkan Kömürcü ile birlikte üretip yorumladıkları 'Kaç Kez' düetine klip çekerek dinleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Sözü İrem Derlen'e, müziği Gürkan Kömürcü'ye ait olan şarkının klibi de sözlerindeolduğu gibiduygu dolu sahneler içeriyor. Eşsiz yorumu ile dinleyicisini kendine bağlayan Derlen, klibiyle de aynı etkiyi yaratacağına inanıyor.

Kınay Production etiketiyle yayına giren klip Netd' de hızlı bir şekilde izlenmeye devam ediyor!