Kaç Para İstersin? - Kulak Deldirme, Kalıcı Dövme Yaptırma, Saç Boyatma
56 dakika önce
Melih bu formatımızda "Kaç Paraya Yaparsın?
Melih bu formatımızda "Kaç Paraya Yaparsın?" diye soruyor. Bu videoda bir kanalımızın kalıcı dövmesini yaptırmak, saç boyatmak ve kulak deldirmek var.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:29 Kaynak: Youtube
Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı
Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık Suçüstü Yakalandı
Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu