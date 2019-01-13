Kaç Para İstersin? - Kulak Deldirme, Kalıcı Dövme Yaptırma, Saç Boyatma

Melih bu formatımızda "Kaç Paraya Yaparsın?

Melih bu formatımızda "Kaç Paraya Yaparsın?" diye soruyor. Bu videoda bir kanalımızın kalıcı dövmesini yaptırmak, saç boyatmak ve kulak deldirmek var.

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