Son Dakika Haberleri: Kaç Para İstersin? - Kulak Deldirme, Kalıcı Dövme Yaptırma, Saç Boyatma

Kaç Para İstersin? - Kulak Deldirme, Kalıcı Dövme Yaptırma, Saç Boyatma

56 dakika önce

Melih bu formatımızda "Kaç Paraya Yaparsın?

Melih bu formatımızda "Kaç Paraya Yaparsın?" diye soruyor. Bu videoda bir kanalımızın kalıcı dövmesini yaptırmak, saç boyatmak ve kulak deldirmek var.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:29 Kaynak: Youtube

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