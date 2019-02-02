Son Dakika Haberleri: Kaç Para Kazıklandım? | Kazığı Bil - Ürün Senin Olsun

Kaç Para Kazıklandım? | Kazığı Bil - Ürün Senin Olsun

36 dakika önce

Bu videoda çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz.

Bu videoda çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz. Melih internetten alışveriş yaparken bilerek en kazık olan ürünü satın aldı. Diğer arkadaşlarımız onun kaç para kazıklandığını tahmin etmeye çalışacak. Kazığı bilen o ürünün sahibi olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:14 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merhametli Kadın, 7 Yıl Önce Rüyasında Darp Edildiğini Gördüğü Yaşlı Adama Çocuğu Gibi Bakıyor Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi

Maduro'yu Tedirgin Eden Video: Venezuella Hava Kuvvetleri Generali Guaido'ya Biat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 21:50:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaç Para Kazıklandım? | Kazığı Bil - Ürün Senin Olsun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]