Kaç Para Kazıklandım? | Kazığı Bil - Ürün Senin Olsun
36 dakika önce
Bu videoda çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz.
Bu videoda çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz. Melih internetten alışveriş yaparken bilerek en kazık olan ürünü satın aldı. Diğer arkadaşlarımız onun kaç para kazıklandığını tahmin etmeye çalışacak. Kazığı bilen o ürünün sahibi olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:14 Kaynak: Youtube
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