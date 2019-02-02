Kaç Para Kazıklandım? | Kazığı Bil - Ürün Senin Olsun

Bu videoda çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz.

Bu videoda çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz. Melih internetten alışveriş yaparken bilerek en kazık olan ürünü satın aldı. Diğer arkadaşlarımız onun kaç para kazıklandığını tahmin etmeye çalışacak. Kazığı bilen o ürünün sahibi olacak.

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