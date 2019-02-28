Son Dakika Haberleri: Kaç Para Kazıklandım? | Kazığı Bil - Ürün Senin Olsun

Kaç Para Kazıklandım? | Kazığı Bil - Ürün Senin Olsun

1 saat önce

Yeni bir kazıklanma videosu ile karşınızdayız. Bu formatta Melih aynı alışveriş sitesinden çok daha ucuza alabileceği ürünleri sırf kazıklanmak için daha pahalıya satın alıyor ve sonra da kaç para kazıklandığını soruyor.

Yeni bir kazıklanma videosu ile karşınızdayız. Bu formatta Melih aynı alışveriş sitesinden çok daha ucuza alabileceği ürünleri sırf kazıklanmak için daha pahalıya satın alıyor ve sonra da kaç para kazıklandığını soruyor. Aradaki farkı bilen o ürünün sahibi oluyor!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:43 Kaynak: Youtube

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