Kaç Para Verirsin? - Açık Artırmayı Kazan Senin Olsun
43 dakika önce
Yeni bir açık artırma videosu ile beraberiz. Bu formatta arkadaşlarımız tam olarak ne olduğunu bilmedikleri ürünler için diğerleri ile açık artırmaya giriyor.
Yeni bir açık artırma videosu ile beraberiz. Bu formatta arkadaşlarımız tam olarak ne olduğunu bilmedikleri ürünler için diğerleri ile açık artırmaya giriyor. Sonrasında şansına göre ya çok sevineceği bir şey çıkıyor ya da hayal kırıklığına uğruyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:49 Kaynak: Youtube
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