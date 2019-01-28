Kaç Para Verirsin? - Açık Artırmayı Kazan Senin Olsun

Yeni bir açık artırma videosu ile beraberiz. Bu formatta arkadaşlarımız tam olarak ne olduğunu bilmedikleri ürünler için diğerleri ile açık artırmaya giriyor.

Yeni bir açık artırma videosu ile beraberiz. Bu formatta arkadaşlarımız tam olarak ne olduğunu bilmedikleri ürünler için diğerleri ile açık artırmaya giriyor. Sonrasında şansına göre ya çok sevineceği bir şey çıkıyor ya da hayal kırıklığına uğruyor.

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