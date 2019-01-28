Son Dakika Haberleri: Kaç Para Verirsin? - Açık Artırmayı Kazan Senin Olsun

Kaç Para Verirsin? - Açık Artırmayı Kazan Senin Olsun

43 dakika önce

Yeni bir açık artırma videosu ile beraberiz. Bu formatta arkadaşlarımız tam olarak ne olduğunu bilmedikleri ürünler için diğerleri ile açık artırmaya giriyor.

Yeni bir açık artırma videosu ile beraberiz. Bu formatta arkadaşlarımız tam olarak ne olduğunu bilmedikleri ürünler için diğerleri ile açık artırmaya giriyor. Sonrasında şansına göre ya çok sevineceği bir şey çıkıyor ya da hayal kırıklığına uğruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:49 Kaynak: Youtube

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