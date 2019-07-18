Son Dakika Haberleri: Kaçağa karşı etkin mücadele kentin zirvesine taşındı
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Kaçağa karşı etkin mücadele kentin zirvesine taşındı

2 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel Belediye Başkanlığı temsilcileri, kamu kurum amirleri, akademik odalar ve beton firmalarının temsilcileri, kaçak yapılaşmaya karşı etkin mücadele için bir araya geldi.

Kaçağa karşı etkin mücadele kentin zirvesine taşındı, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel Belediye Başkanlığı temsilcileri, kamu kurum amirleri, akademik odalar ve beton firmalarının temsilcileri, kaçak yapılaşmaya karşı etkin mücadele için bir araya geldi.
Alinur Aktaş, Osmangazi, Yıldırım, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:12 
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