KAÇAK 10 MİLYON ADET MAKARON VE 5 TON TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

KAYSERİ'de, polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda kaçak 10 milyon adet makaron ve 5 ton tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kente Mersin ve Adana'dan kaçak makaron ve tütün getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda ve depo önündeki 3 adet kamyonda kaçak 10 milyon adet makaron ve 5 ton tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, polis merkezine götürüldü.