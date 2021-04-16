Gaziantep'te 620 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 620 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesinde bulunan H.K. ve M.D. adlı şüphelilerin gümrük kaçağı makaron sattığını tespit etmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 620 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.