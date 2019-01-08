Kaçak 7 Avcıya, 7 Bin TL Ceza
1 saat önce
Elazığ'da kaçak olarak avlanırken yakalanan 7 şahsa 7 bin 180 TL para cezası kesilirken, 4 adet tüfeğe de el konuldu.
Elazığ
'da kaçak olarak avlanırken yakalanan 7 şahsa 7 bin 180 TL para cezası kesilirken, 4 adet tüfeğe de el konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şubesi ekipleri kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada kaçak olarak avlanan 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ele geçirilen haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış 4 adet otomatik av tüfeğine el konuldu. Şahıslara ise kaçak avlandıkları gerekçesiyle 7 bin 180 TL idari para cezası kesildi.
Kaçak avlanma ile ilgili ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
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