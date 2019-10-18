Son Dakika Haberleri: Kaçak Afgan uyruklu şahıslar Doğu Ekspresine binerken polise yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak Afgan uyruklu şahıslar Doğu Ekspresine binerken polise yakalandı

Kaçak Afgan uyruklu şahıslar Doğu Ekspresine binerken polise yakalandı

1 saat önce

Düzensiz göç eden yabancı uyruklu şahıslar, Erzurum tren garında şüpheli hareketleri üzerine yakalandı.

Kaçak Afgan uyruklu şahıslar Doğu Ekspresine binerken polise yakalandı, System.String[]

Düzensiz göç eden yabancı uyruklu şahıslar, Erzurum tren garında şüpheli hareketleri üzerine yakalandı. Kars istikametinden Erzincan istikametine gidecek olan trene binmek için istasyonda bekleyen 5 kişinin, Terörle Mücadele ekiplerince önce üzerleri arandı, sonra evrakları incelenerek göç idaresine götürüldü.


Terörle mücadele ekiplerinden alınan bilgiye göre, arama sırasında evraklarında Kocaeli yazan bir Afgan'ın aslında İstanbul'a gitmek istediği öğrenildi. Ekipler bunun yasal olmadığını, evraklarda yazan il dışında başka bir ile gidemeyeceklerini belirtti. Evraklarının geçerli olup olmadığı konusunda gerekli tahkikatın yapılması üzere şüpheli 5 şahıs, Erzurum Tren Garından, Erzurum Göç İdaresine götürüldü. - ERZURUM

Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:32 Kaynak: İHA
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