Kaçak Afganistan uyruklu kontrol noktasında yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de uygulama noktasında durdurulan araçta yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan, 1'i Türk 4'ü Afganistan uyruklunun kimlik bilgileri sorgulandı.
Afganistan uyruklu 14 yaşındaki R.H'nin kimliğinin olmaması üzerine baba A.H. oğlunun kaçak yollarla Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Sürücü G.T. ile A.H, gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
R.H, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- Kaynak: AA
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