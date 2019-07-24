Kaçak Afganlı şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleriyle yapılan müşterek çalışma sonucunda; Çaldıran ilçesi, İran sınır hattından ülkemize kaçak yollardan giren Afganistan uyruklu şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:56 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleriyle yapılan müşterek çalışma sonucunda; Çaldıran
ilçesi, İran
sınır hattından ülkemize kaçak yollardan giren Afganistan
uyruklu şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van'ın Çaldıran ilçesi, İran sınır hattından ülkemize yasadışı yollardan giren şüpheli şahsın tespit edilmesi üzerine yapılan müdahale sonucunda, Afganistan uyruklu 1 şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 147 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili olarak, Afganistan uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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