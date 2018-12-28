Son Dakika Haberleri: Kaçak Ağaç Kesimine Soruşturma

Kaçak Ağaç Kesimine Soruşturma

1 saat önce

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde ormanda kaçak ağaç kestiği iddia edilen 2 belediye personeli hakkında soruşturma açıldı.

Kaçak Ağaç Kesimine Soruşturma, System.String[]
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde ormanda kaçak ağaç kestiği iddia edilen 2 belediye personeli hakkında soruşturma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz Belediyesi'nde görevli 2 personel, Topçular köyü yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kestikleri ağaçları bir kamyon ile belediye bahçesine getirdi.

Durumun bildirildiği Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile belediye bahçesinde kesilen ağaçlara el koydu.

Kırklareli Valiliğince idari, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye personeli M.S. ile E.S'nin ifadeleri alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Balcı ise konuyla ilgili soruşturmaların başladığını ve bu aşamada açıklama yapmayacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:54 Kaynak: AA

Başsavcı, Kırklareli, Kofçaz, Güncel
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