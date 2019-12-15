Kaçak ahşap ev yıkıldı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, İnkaya Mahallesi'nde yeşil alan üzerine kaçak olarak inşa edilen bungalov tarzı ahşap bir evi yıktı.



Osmangazi Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılar ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan İnkaya Mahallesi'ndeki ruhsatsız bungalov tarzı ahşap ev iş makinesi ile yıkıldı. 3. derece doğal sit uygulama alanı imar planı kapsamında yeşil alanda kalan arazi üzerine inşa edilen evin yıkımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, ruhsatsız ve kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA