Son Dakika Haberleri: Kaçak akaryakıt operasyonu
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Kaçak akaryakıt operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da 17 ton 400 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da 17 ton 400 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi yakalandı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir depoda kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Özel Harekat polisinin desteğiyle 17 Ağustos'ta depoya baskın düzenlendi.
Operasyonda 17 ton 400 litre biyodizel akaryakıt ele geçirilirken, depodaki 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Özbekistan uyruklu A.E ve Türkmenistan uyruklu A.K. ve A.C'nin sınır dışı edilmek üzere haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.
Diğer şüpheliler H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:40 Kaynak: AA
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