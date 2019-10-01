Son Dakika Haberleri: Kaçak akaryakıt operasyonu kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Kaçak akaryakıt operasyonu kamerada

2 saat önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 numara yağ olarak bilinen 2 buçuk ton kaçak akaryakıt, 22 ton 50 litre kaçak motorin ile kaçak akaryakıt taşımacılığı yapan tanker ele geçirildi.

Kaçak akaryakıt operasyonu kamerada, System.String[]

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 numara yağ olarak bilinen 2 buçuk ton kaçak akaryakıt, 22 ton 50 litre kaçak motorin ile kaçak akaryakıt taşımacılığı yapan tanker ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şebekenin, atık yağları kimyasal maddelerle karıştırarak akaryakıta dönüştürdüğü ve bu akaryakıtı kaçak yollardan piyasaya sürdüğünü tespit etti. Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki çalışmaların ardından 5 Eylül 17 Eylül tarihleri arasında Bağcılar ve Silivri ilçelerinde bulunan tır parklarına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 10 numara yağ olarak bilinen 2 buçuk ton kaçak akaryakıt, 22 ton 50 litre kaçak motorin ile kaçak akaryakıt taşımacılığı yapan tanker ele geçirildi. Operasyon kapsamında Mustafa Y. (46), Mehmet Zeki T. (57) ve Yavuz T. (30) gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan 3 kişiye 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı
Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:51:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak akaryakıt operasyonu kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]