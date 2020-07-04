Kaçak akaryakıt operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 50 ton kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Ekipler, birçok iş yerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bor ilçesinde atık yağları motorine dönüştürerek piyasaya süren kişi ve işletmelere yönelik çalışma başlattı.

Niğde 'de 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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