Son Dakika Haberleri: Kaçak akaryakıt satan markete operasyon: 1 gözaltı
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Kaçak akaryakıt satan markete operasyon: 1 gözaltı

1 saat önce

SAMSUN'da, bir marketin tavan arasındaki depoda 2 bin litre kaçak mazot ve 100 litre benzin ele geçirdi.

Kaçak akaryakıt satan markete operasyon: 1 gözaltı, System.String[]
SAMSUN'da, bir marketin tavan arasındaki depoda 2 bin litre kaçak mazot ve 100 litre benzin ele geçirdi. Kaçak akaryakıt sattığı belirlenen market sahibi A.C. gözaltına alındı.
Samsun Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kuşluğan Karakolu ekipleri, Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi yakınlarında bulunan bir marketin kaçak akaryakıt sattığı bilgisine ulaştı. Marketten kaçak akaryakıt satıldığını tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda marketin tavan arasındaki depoda 2 bin litre kaçak motorin ve 100 litre benzin ele geçirdi. Kaçak akaryakıt sattığı belirlenen market sahibi A.C. gözaltına alındı.


Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
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