Kaçak akaryakıt satan markete operasyon: 1 gözaltı
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SAMSUN'da, bir marketin tavan arasındaki depoda 2 bin litre kaçak mazot ve 100 litre benzin ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
SAMSUN'da, bir marketin tavan arasındaki depoda 2 bin litre kaçak mazot ve 100 litre benzin ele geçirdi. Kaçak akaryakıt sattığı belirlenen market sahibi A.C. gözaltına alındı. Samsun Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kuşluğan Karakolu ekipleri, Bafra
ilçesi Darboğaz
Mahallesi yakınlarında bulunan bir marketin kaçak akaryakıt sattığı bilgisine ulaştı. Marketten kaçak akaryakıt satıldığını tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda marketin tavan arasındaki depoda 2 bin litre kaçak motorin ve 100 litre benzin ele geçirdi. Kaçak akaryakıt sattığı belirlenen market sahibi A.C. gözaltına alındı.
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