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KAÇAK AKARYAKIT TAŞIRKEN YAKALANDI, 'İŞE YENİ BAŞLADIM, DAHA İLK SEFERİMDİ' DEDİ - Son Dakika

KAÇAK AKARYAKIT TAŞIRKEN YAKALANDI, 'İŞE YENİ BAŞLADIM, DAHA İLK SEFERİMDİ' DEDİ

10.02.2022 11:11

ADANA'da polis, kaçak akaryakıt saptanan tanker ve dolum yapılan geri dönüşüm tesisine operasyon düzenledi.

ADANA'da polis, kaçak akaryakıt saptanan tanker ve dolum yapılan geri dönüşüm tesisine operasyon düzenledi. 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, tanker sürücüsü M.A. ve 2 kişi gözaltına alındı. M.A'nın ifadesinde, "İşe yeni başladım. Daha ilk seferimdi" dediği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphe üzerine durdurduğu tankerde kaçak akaryakıt olduğu saptandı. Tankerin doldurulduğu belirlenen Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisine baskın yapan polis, kaçak akaryakıt depolarını saptadı. Ekipler, tanker ve geri dönüşüm tesisinde toplam 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, tanker sürücüsü M.A. ile 2 kişi gözaltına alındı. Sürücü M.A.'nın ifadesinde, "Bu işe yeni başladım. Daha ilk seferimdi. Tanker doldurulurken evde oluyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Tankeri Şanlıurfa'ya götürecektim" dediği belirtildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

KAÇAK AKARYAKIT TAŞIRKEN YAKALANDI, 'İŞE YENİ BAŞLADIM, DAHA İLK SEFERİMDİ' DEDİ
KAÇAK AKARYAKIT TAŞIRKEN YAKALANDI, 'İŞE YENİ BAŞLADIM, DAHA İLK SEFERİMDİ' DEDİ
KAÇAK AKARYAKIT TAŞIRKEN YAKALANDI, 'İŞE YENİ BAŞLADIM, DAHA İLK SEFERİMDİ' DEDİ
KAÇAK AKARYAKIT TAŞIRKEN YAKALANDI, 'İŞE YENİ BAŞLADIM, DAHA İLK SEFERİMDİ' DEDİ
KAÇAK AKARYAKIT TAŞIRKEN YAKALANDI, 'İŞE YENİ BAŞLADIM, DAHA İLK SEFERİMDİ' DEDİ
KAÇAK AKARYAKIT TAŞIRKEN YAKALANDI, 'İŞE YENİ BAŞLADIM, DAHA İLK SEFERİMDİ' DEDİ

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geri dönüşüm, Akaryakıt, Tanker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAÇAK AKARYAKIT TAŞIRKEN YAKALANDI, 'İŞE YENİ BAŞLADIM, DAHA İLK SEFERİMDİ' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAÇAK AKARYAKIT TAŞIRKEN YAKALANDI, 'İŞE YENİ BAŞLADIM, DAHA İLK SEFERİMDİ' DEDİ - Son Dakika
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