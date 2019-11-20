Son Dakika Haberleri: Kaçak akaryakıt taşıyan tankerde kullanılan yakıt da kaçak çıktı
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Kaçak akaryakıt taşıyan tankerde kullanılan yakıt da kaçak çıktı

6 saat önce

Adana'da 2 bin 300 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği tankerin yakıtının da kaçak olduğu tespit edildi.

Adana'da 2 bin 300 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği tankerin yakıtının da kaçak olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığından şüphelendiği tankeri takibe alıp Yeşiloba Mahallesi'nde durdurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede araçta 2 bin 300 litre karışımlı yakıt ele geçirdi.

Yapılan incelemede, araçta kullanılan yakıtın da kaçak olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan aracın sürücüsü K.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaçak akaryakıt taşıyan tankerde kullanılan yakıt da kaçak çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:43 Kaynak: AA
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