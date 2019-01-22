Son Dakika Haberleri: Kaçak Akaryakıt Üreten Oto Yıkamacıya Operasyon: 2 Gözaltı

Kaçak Akaryakıt Üreten Oto Yıkamacıya Operasyon: 2 Gözaltı

36 dakika önce

BURSA'da, kaçak akaryakıt üretimi yapan oto yıkamacıya operasyon düzenlendi.

Kaçak Akaryakıt Üreten Oto Yıkamacıya Operasyon: 2 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da, kaçak akaryakıt üretimi yapan oto yıkamacıya operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, gözaltına alınan L.C. ile M.Ç., adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir oto yıkamacıda kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler L.C. ile M.Ç.'yi gözaltına aldı. Yapılan arama 11 bin litre kaçak akaryakıt, dinamolu tesisat, pos cihazı ve hesap defteri ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:31 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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