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Kaçak akaryakıt zanlılarına elektronik kelepçe

6 saat önce

Adana'da polisin yaptığı kaçak akaryakıt operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'ine, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıp elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

Kaçak akaryakıt zanlılarına elektronik kelepçe, System.String[]

Adana'da polisin yaptığı kaçak akaryakıt operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'ine, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıp elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde 7 şahsın fabrikalardan makine yağlarını toplayarak inceltip piyasaya akaryakıt olarak sürdüğü bilgisine ulaştı.


Bu bilgi doğrultusunda polis, zanlıları savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak 3 ay boyunca takip etti. Bu takipler sırasında polis zanlıların depolarına da baskın yapıp 18 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Yapılan ara baskınlarda 12 şüpheli de gözaltına alındı.


Polis, 3 Aralık günü şafak vakti hala kaçak akaryakıt işi yapmaya devam eden 7 zanlının yakalanması için şafak operasyonu yaptı. Operasyonda 6 zanlı yakalandı. Polis zanlıların depolarına yaptığı baskında ise 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Bir zanlının evinde ise kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 zanlıdan 5'i tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilirken bir zanlı savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 5 zanlıya ise mahkeme ev hapsi tedbiri uygulayarak tutuksuz yargılanmasına ve elektronik kelepçe takılmasına karar verdi. - ADANA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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