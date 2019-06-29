Son Dakika Haberleri: Kaçak akıma kapılan genç hayatını kaybetti
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Kaçak akıma kapılan genç hayatını kaybetti

1 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hayvanları yıkamak için ağıla giden genç, yıkama makinesinde oluşan kaçak akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Kaçak akıma kapılan genç hayatını kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde hayvanları yıkamak için ağıla giden genç, yıkama makinesinde oluşan kaçak akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., isimli şahsa ait büyükbaş hayvan ağılına hayvanları yıkamak için yardım etmeye giden Doğukan Sarı (19) isimli genç, hayvanları yıkadığı esnada yıkama makinesinde oluşan kaçak akıma kapılarak ağır yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Sarı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:48 Kaynak: İHA
Karaçam, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa
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