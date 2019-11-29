Son Dakika Haberleri: Kaçak aksesuarlara el konuldu
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak aksesuarlara el konuldu - Son Dakika

Kaçak aksesuarlara el konuldu

6 saat önce

Sivas'ta polis tarafından yurda kaçak yollarla sokulduğu cep telefonu bataryası ve aksesuarlarına el konuldu.

Kaçak aksesuarlara el konuldu, System.String[]

Sivas'ta polis tarafından yurda kaçak yollarla sokulduğu cep telefonu bataryası ve aksesuarlarına el konuldu.


Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleşen kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz gün bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 88 adet cep telefonu bataryası, 25 adet tablet camı, 466 adet cep telefonu ekran camı, 364 adet cep telefonu arka kapağı, 641 adet cep telefonu ekranı ve 145 adet cep telefonu kasasına el konuldu. 5 iş yeri çalışanı hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı. 5 kişi savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - SİVAS

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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