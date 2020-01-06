Kaçak alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaçak alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde arkadaşı ile birlikte kaçak alkol içtiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Kaçak alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde arkadaşı ile birlikte kaçak alkol içtiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.


İddiaya göre, Karabağlar ilçesinde sokaklarda yaşayan Süleyman Bozdağ, bir arkadaşı ile birlikte 389. Sokak'ta terk edilmiş 34 EIB 45 plakalı aracın içinde akşam saatlerinde kaçak alkol içti. Bozdağ'ın fenalaştığını gören arkadaşı, durumu çevredeki vatandaşlara bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Bozdağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Süleyman Bozdağ, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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