Kaçak alkol imal eden ve ticaretini yapan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta sahte alkol imal eden ve ticaretini yapan 1 kişi yakalandı. Şahsın evinden 30 litre kaçak alkol ve 2 adet fermantasyon kovası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Filyos Beldesinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; T.K. (56) isimli şahsın kaçak alkol imal ve ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Ekipler T.K. (56) isimli şahsın evinde yapılan aramada; 30 litre kaçak alkol ve 2 adet fermantasyon kovası ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - ZONGULDAK